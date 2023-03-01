Трагедия произошла в Греции. Сначала сообщалось о 17 погибших и не мнее 85 раненых.

Однако позже количество жертв возросло до 29-ти.

Пассажирский поезд следовал из Афин в Салоники, пишет CNN Greece.

Неподалеку от города Ларисса он лоб в лоб столкнулся с грузовым поездом.

В момент столкновения в поезде находились около 350 пассажиров. Выжившие рассказывают, что поезд изогнулся на 90 градусов, упал с обрыва и наполовину повис в воздухе.

«И все это было в огне», - рассказывают люди.

После крушения люди в панике кричали, пытались выбить окна и спастись.

На месте катастрофы работают спасатели.

Greece train accident: Passenger train and Cargo train collided, at least 29 killed, and more than 85 injured.#TrainAccident #Greece #VibesofIndia pic.twitter.com/38HjMjeKcD — Dipen Thaker (@dipenthaker7) March 1, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что в россии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились 9 человек.

Также сообщалось о крупном пожаре на российской нефтебазе. Причиной ЧП якобы стала атака беспилотников.

Кроме того, Politeka.net писала о трагическом ДТП, в результате которого погиб молодой парень.

Его жизнь оборвалась на глазах у его 16-летней пассажирки.