Як пише Politeka.net з посиланням на начальника поліції Київської області, пожежа почалася після того, як загорілась цистерна із бензином.

За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку він прямував до Черкас, зупинися на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10 000 літрів пального.

«Завдяки своєчасній роботі працівників ДСНС Київщини вдалося загасити пожежу та уникнути займання в резервуарах автозаправної станції», - розповів Нєбитов.

На місці продовжують працювати екстрені служби.

Додамо, що у квітні 2014-го року близько дев'ятої години ранку на трасі біля м. Переяслав-Хмельницький Київської області вибухнула АЗС «БРСМ-Нафта». Тоді загинули шестеро людей, ще 15 людей отримали поранення.

Нагадаємо, пожежа зранку 16 березня почалася близько шостої години.

Полум’я було такої сили, що його було видно здалеку.

Також повідомлялось про нову смертельну ДТП в Києві. Жертвою автокатастрофи став 27-річний водій мотоцикла.

З’явилися нові кадри з місця.

Очевидці розповідали, що тіло хлопця внаслідок страшного удара відлетіло на 30 метрів.