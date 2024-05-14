З’явилися кадри з місць нових масштабних НП, що сталися на території Росії.

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, НП сталася у Волгоградській області.

Там нібито в результаті атаки невідомого безпілотника з рейок зійшли 9 вагонів вантажного поїзда, два з них, що містять паливо, спалахнули і підпалили траву.

За іншими даними, один з вагонів, що спалахнув, був з паливом, а інший з пиломатеріалами. Попередньо одна цистерна вибухнула. Після цього стався розлив палива та загорілась трава. Потяг зійшов з рейок в районі станції Котлубань.

Зазначимо, що у Котлубані розміщена військова частина 57229/51.

Додамо, що вогняна НП також сталася у російському Архангельску. Там на судні «Ломоносов» спалахнула пожежа.

Теплохід перебував на ремонті, до того як на ньому сталось загоряння площею 936 квадратних метрів.

Повідомлялось, що задіяно десятки одиниць техніки та людей, щоб локалізувати пожежу і не дати вогню перекинутися на інші судна.

Додамо, раніше стало відомо, що в окупованому Сорокиному (Краснодоні) вибухнув склад з БК. І це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня.

"Тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях", - зазначав голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор.

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