Кількість загиблих унаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові зросла.

Згідно з оновленими даними, які повідомили в МВС України, на даний момент відомо про 15 загиблих.

«Ще 44 людини постраждали. Серед загиблих — 12-річна дівчинка та її мати», - розповіли в МВС.

На даний момент рятувальники розібрали близько 30% завалів.

«Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупанти не вперше застосовують тактику подвійних ударів», - зазначили в МВС.

Аварійно-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, більше 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої прицільними ударами росії. Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.

На момент 26 травня було відомо про 12 загиблих. Ще 16 людей вважалися безвісти зниклими.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У родичів зниклих відібрано біологічні зразки. Ідентифікація тіл триває.

«Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації», - підкреслювали в МВС.

Росія здійснила жахливий удар по гіпермаркету «Епіцентр» в Харкові вдень 25 травня.

На момент удару в «Епіцентрі» знаходилися звичайні покупці і співробітники.

ОНОВЛЕНО:

Кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено всього 45 осіб.

Безвісти зниклими залишаються 5 людей, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також стало відомо, що кількість жертв російського удару по "Епіцентру" у Харкові може становити 18 людей − прокуратура спирається на дані про ідентифікованих загиблих, тих, чиї особи ще не становленні, фрагменти тіл та заяви від рідних про тих, хто не виходить на зв'язок.

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