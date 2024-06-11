Російські окупанти здійснили жорстокий авіаудар по місту, в якому залишається багато цивільного населення, в тому числі дітей.

Згідно з повідомленням Донецької обласної прокуратури, ворог скинув на житловий квартал у Костянтинівці «КАБ-500», пише Politeka.net.

«За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт «КАБ-500» з універсальним модулем планування й корекції», - повідомили в прокуратурі.

Окупанти здійснили удар по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень 5 місцевих мешканців.

«Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні. У потерпілих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла – усім надано кваліфіковану медичну допомогу», - розповіли в прокуратурі про наслідки жорстокої атаки.

Нагадаємо, що 10 червня російські загарбники здійснили також КАБами новий удар по Харкову

"Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки", - повідомляв начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також він додав, що пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації.

Зазначимо, керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планерування, яка є в КАБ, дозволяє літакам-носіям застосовувати їх без входу до зони об'єктової ППО.

Спочатку росіяни застосовували КАБи у Сирії у 2015-му році, а тепер знищують міста України.

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