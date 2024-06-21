Ситуація на фронті залишається дуже напруженою, ворог продовжує наступати, але ані восени, ані взимку легше не буде.

Важкі бої, зокрема, йдуть у Красногорівці, Невельському, Красногорівці, Соколі, Карлівці, Дружбі, Калинівці.

«Для когось - це просто села. Але це ті населені пункти, де прямо зараз продовжуються жорсткі бої. Ворог вже не просувається тими темпами, як у лютому чи квітні. Але зараз триває не менш важливий етап. Наша задача - повністю зупинити ворога. А також на окремих ділянках перехопити ініціативу», - зазначає військовий кореспондент Богдан Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

За його словами, ворог довго та ретельно готувався до цієї кампанії, яка почалася ще у жовтні 2023. Окупанти хотіли вже повністю захопити Донеччину, але не вийшло.

«Також ворог думав, що у нього вийде розмазати наші резерві, відкривши новий фронт на Харківщині», - підкреслив Мірошніченко.

За словами кореспондента, для ворога на Харківщині «все йде, мʼяко кажучи, не так, як планувалося», але росіяни продовжують атакувати, а також «промацувати» інші ділянки - Сіверськ, Торецьк, знову Купʼянськ.

«Тому зараз треба не розслаблятися, повіривши в ілюзію відносного "спокою", а навпаки, треба активізуватися. Бо восени-взимку буде ще важче. І справа далеко не в енергетиці», - попередив Мірошніченко.

Ворог хоче "відтяпати" Донеччину, тому зробить все, щоб цього досягти.

Додамо, що росіяни просуваються у напрямку Торецька. Після падіння Авдіївки саме він залишався найбільшим містом біля лінії фронту.

Влада Торецька закликає мешканців міста терміново евакуюватися.

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