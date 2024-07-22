В останні дні українська громадськість та експерти активно обговорюють ситуацію на фронті, зокрема щодо оперативної ситуації на лівому березі Дніпра в Херсонській області. У рамках цієї дискусії, відомий військовий експерт Олег Старіков поділився своєю думкою про поточні події.

За словами Старікова, ситуація в районі Кринки складна та потребує уважного аналізу. У своєму інтерв'ю для Politeka він зазначив: "ЗМІ та паблики стверджують, що українські війська відійшли з лівобережної частини Дніпра. Однак це не зовсім так. Це міг бути плановий відхід, а не поразка та відступ".

Старіков розкритикував підхід деяких аналітиків і журналістів, які, на його думку, не мають достатнього військового досвіду для оцінки того, що відбувається. "Деякі з них не служили в армії і не розуміють, що таке початкова військова підготовка. Їхні висновки часто ґрунтуються на неповній або недостовірній інформації", - підкреслив він.

Він також висловив невдоволення використанням терміну "відступ", який, на його думку, має негативний відтінок. Старіков вважає, що більш точним було б говорити про плановий відхід чи маневр, що краще відображає стратегічний характер дій українських військ. "Щойно в моєму лексиконі з'явиться слово '"відступ", це відразу сигналізуватиме про важку ситуацію на фронті. Але це був плановий відхід, а не поразка", - додав Старіков.

Обговорюючи втрати на фронті, Старіков наголосив: "Загиблі є і будуть — це неминуче в умовах війни. Однак важливо, щоб держава надавала всі необхідні пільги та страхові виплати сім'ям загиблих. Інформаційна політика також має бути прозорою та чесною".

На думку Старікова, поточна влада припустилася стратегічної помилки, покладаючись на старі моделі інформаційного управління. Він закликав до більш відкритої та правдивої інформації, нагадуючи про приклад Уінстона Черчілля: "Я прихильник того, щоб бути чесним із народом. Черчілль говорив правду про ситуацію на фронті, навіть якщо це було складно."

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія