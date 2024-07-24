Це лише одна з потенційно революційних можливостей, в які Британія інвестує, щоб отримати перевагу над ворогами.

Британські військові вчені збили дрони, використовуючи антидроновий лазер. Він прорізає цілі, що наближаються, зі швидкістю світла. Запуск лазерної зброї було здійснено з військового автомобіля. Це перше випробування зброї у Великобританії в рамках програми Міністерства оборони з розробки зброї спрямованої енергії.

Високоенергетична лазерна система зброї (HELWS) від компанії Raytheon була встановлена на броньованому транспорті British Army Wolfhound для випробувальних стрільб. Ці випробування відбулися на урядовому науково-технічному та оборонному кампусі Портон-Даун у Вілтширі.

Система HELWS, яка вже одержала затвердження для використання армією США, призначена для ураження невеликих безпілотників і інтегрується з існуючими системами протиповітряної оборони, включаючи радари.

Розробка таких систем стає все важливішою, оскільки доступна і недорога безпілотна техніка стає дедалі поширенішою на бойовому полі. Це особливо актуально в контексті воєнних конфліктів, наприклад, між росією та Україною, де безпілотники використовуються для взаємних атак.

Нещодавно британські та американські кораблі були змушені запускати ракети, щоб збивати недорогі безпілотні літальні апарати, запущені повстанцями-хуситами у Червоному морі. Крачищим рішенням є знищення дронів за допомогою лазерів, постріл з яких обходиться дешевше, ніж самі дрони.

Джерело: Тelegraph.

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