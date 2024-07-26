Україну сколихнуло жорстоке вбивство активіста – з’явилися нові подробиці страшного злочину і кадри з місця, де знайшли тіло.

В поліції розповіли подробиці жорстокого вбивства, яке сколихнуло всю країну.

Жертвою злочинців став активіст і волонтер, людина, яку багато хто знав - Михайло Тонконогий, пише Politeka.net.

Зв’язок з Михайлом зник 22 липня. Того дня камери зафіксували 32-річного Михайла за кермом його автомобіля Skoda, коли він у Дніпрі їхав проспектом Слобожанським у бік Підгородного.

В Мережі з’явилися оголошення про пошук чоловіка:

«ЗНИК 32-РІЧНИЙ МИХАЙЛО ТОНКОНОГИЙ, голова профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровської області. 22 липня він поїхав з місця мешкання в обласному центрі. Наразі немає даних, де чоловік знаходиться. Відомо, що Михайло рухався на автомобілі Skoda Octavia синього кольору по Слобожанському проспекту у напрямку Підгородного….».

Згодом найстрашніші побоювання щодо долі Михайла справдилися. Спочатку з’явилася інформація, що було знайдено тіло, схоже за зовнішніми ознаками на Михайла, а незабаром стало відомо, що чоловік дійсно загинув.

Що саме сталося і де було знайдено тіло розповіли в поліції.

Тіло Михайла Тонконогого з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра.

Нападники вистрелили у Михайла шість разів. Тіло зловмисники закопали, а його автомобіль заховали у заздалегідь орендованому гаражі.

Як розповіли в поліції, 22 липня підозрювані домовились з Михайлом про зустріч, під час якої між ними виник конфлікт.

Застреливши активіста, злочинці викинули зброю у водойму, закопали тіло і сховали його автівку в гараж.

Також в поліції розповіли, хто підозрюється у цьому страшному злочині. Було затримано двох чоловіків: 39-річного жителя с. Слобожанське, а також 23-річний мешканець м. Дніпро.

Під час обшуків в автомобілі і у гаражі затриманих було вилучено речові докази, «що можуть становити інтерес для слідства».

Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Вбивство Михайла Тонконогого приголомшило українців. У соцмережах люди висловлюють слова співчуття.

«Такий молодий, ще жити та жити»,

«Нелюди....Жах»,

«Світла пам’ять».

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