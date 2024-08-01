Минулої ночі на Київщині знову лунали вибухи – російськи загарбники атакували дронами.

«В регіоні працювали сили ППО», - повідомив начльник Київської ОВА Руслан Кравченко.

На жаль, ця атака не обійшлся без наслідків.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Станом на 8:00 вже є також інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Кравченко також уточнив, що всі ворожі цілі були збиті.

Додамо, що вибухи також лунали на Дніпропетровщині. Так, в вечора, вночі і вже зранку агресор не полишав у спокої Нікопольщину. Ворог вдарив з РСЗВ «Град», декілька разів обстріляв з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе. Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам.

Внаслідок атак понівечена інфраструктура, пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатується, лінія електропередач. Виникло дві пожежі.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Додамо, що вночі та зранку росіяни також здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано майже 30 вибухів.

Крім того, вже сьогодні вранці росіяни вдарили з артилерії по Миловому на Херсонщині - постраждала жінка

77-річна жінка, яка на момент ворожого обстрілу перебувала у будинку отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

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