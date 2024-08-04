Російські загарбники щодоби б’ють по нашій країні ракетами, авіабомбами, артилерією та іншою зброєю – цифри, скільки в середньому щодоби українська земля здригається від вибухів шокують.

Так, тільки за один тиждень, росіяни здатні випустити по Україні близько 700 керованих авіабомб та понад 100 ударних дронів типу Shahed.

Такі дані нещодавно озвучував президент України Володимир Зеленський.

Найбільше від щоденних російських обстрілів страждають прикордонні території, зокрема Харківська та Донецька області.

Сумську область в травні обстрілювали в середньому 26 населених пунктів щодня, у червні – 19, а на початку липня – вже 20. Однак ця цифра продовжила зростати.

Так, протягом дня наприкінці липня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано було 108 вибухів.

Донецьку область російські окупанти обстрілювали щодня в середньому 27 населених пунктів у травні, 22 – у червні та більше 30 – на початку липня.

Від постійних обстрілів здригається і Херсонська область. У травні російські війська обстрілювали в середньому 11 міст та сіл на день, у червні – 13, на початку липня – 14.

Ззначимо, що людей, які мешкають у регіонах, в яких не стихають обстріли, закликають негайно евакуюватися. Так, з 24 жовтня 2023 року на Херсонщині оголошена обовʼязкова евакуація з примусом для родин з дітьми, які проживають у небезпечних населених пунктах.

Триває евакуація і на Харківщині – людей закликають негайно залишити населені пункти, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

Вивозять людей і з Донецької області. Так, щомісяця з Покровської громади на Донеччині евакуюють пів тисячі людей.

«Ми закликаємо людей до евакуації, але жителі громади зволікають з цим. Тенденції такі, що десь 500-540 мешканців за місяць виїздять з громади…», - казав начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Інфографіка Слово і Діло.

Останні новини України:

Оголошено нову примусову евакуацію: з яких нселених пунктів.

Жбурнув гранату в людей: все подробиці нового смертельного вибуху.

Також нагадаємо, що експерт розповів, що відбувається навколо Вовчанська.