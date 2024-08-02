Російські військові здійснили нові жахливі злочини проти цивільного населення України – подробиці нових кривавих атак і хто став жертвою.

Російські військові в черговий раз атакували Херсон. Окупанти скинули вибухівку на людей зе безпілотника.

«Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці. Через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого», - повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У 75-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. "Швидка" доставили її до лікарні.

Війська РФ постійно обстрілюють Херсон.

Зазначимо, що раніше влада Херсонщини закликала не виходити на вулицю. Сьогодні, 2 серпня, окупанти святкують свій день ВДВ і влада області закликала людей бути особливо обережними.

«Вони можуть до цього свята присвятити і обстріли, і бачимо також рух техніки. Краще перестрахуватися людям і не виходити надвір. І, звичайно, прислухатися до вибухів з Лівого берега, "виходів", щоб розуміти, що треба перейти в підвал", – заявляв начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Ще один жахливий удар росіяни здійснили сьогодні по Харківщині.

Близько 9:00 год окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді.

Постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому.

«Усі постраждалі - працівники-будівельники», - повідомили в ОВА.

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Кількість поранених внаслідок удару терористів дроном по автобусу збільшилася до семи - поліція Харківщини

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