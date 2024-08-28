Останнім часом ворожа армія застосовує "новинку" під час повітряних атак по Україні.

Росіяни використовують "шахеди" не так, як для завдання удару по конкретній цілі, а для тривалих польотів з певною метою.

Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце

За його словами, тривалі польоти - це новинка останніх місяців.

Долінце додав, що на сьогодні безпілотники літають на значно більшій висоті і на великій швидкості - 150 км і більше.

Висота польоту дронів-камікадзе складає два і більше кілометри, це робиться для того, щоб ні ПЗРК, ні інші мобільні засоби ураження не могли дістати БПЛА.

Їх можна було знищити використовуючи наземні зенітні комплекси, змушуючи Україну витрачати дороговартісні ракети до систем ППО.

Ворожа армія намагається послаблювати нашу ППО, щоб запустити в подальшому ракети.

Фахівець додав, що ворог проводить такі дії із розвідувальною метою.

Авіаційний експерт Богдан Долінце додав, що протягом декількох місяців ворог дуже часто використовує дрони –шахеди не стільки для завдання удару по конкретній цілі.

"Літаючи 500-600 кілометрів, а це три –чотири години польоту, дрони провокують наземні системи, щоб були проти них використані дорогі ракети, які коштують від сотень тисяч доларів до мільйонів доларів на дрон, який коштує близько 60 тисяч доларів", - вважає Долінце.

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