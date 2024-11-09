Наслідки чергової ворожої атаки по Одесі шокують, стало відомо про загиблих та руйнування.

За даними слідства, 9 листопада вночі збройні сили рф здійснили масовану атаку безпілотників по Одесі та області.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

В наслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах Одеси, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автівки містян, з яких як мінімум десять автівок повністю знищені вогнем.

Прокурори документують наслідки чергової ворожої атаки по Одесі

Одна людина загинула, ще 13 поранено, серед яких 2 дітей.

Через врожу атаку загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Інформація щодо інших постраждалих в Одесі уточнюється.

Огляд з місця ворожого обстрілу триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється обласною прокуратурою.

На місцях прокурори з правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок ворожої атаки було зруйновано приватний будинок в якому проживала родина - батько, мати та 16-річний син.

Наразі відомо, що батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула.

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