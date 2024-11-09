Последствия очередной вражеской атаки по Одессе шокируют, стало известно о погибших и разрушениях.

По данным следствия, 9 ноября ночью вооруженные силы России совершили массированную атаку беспилотников по Одессе и области.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В результате атаки повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах Одессы, частные дома, складские помещения частного предприятия и авто горожан, из которых как минимум десять автомобилей полностью уничтожены огнем.

Прокуроры документируют последствия очередной вражеской атаки по Одессе

Один человек погиб, еще 13 ранены, среди которых 2 детей.

Из-за вражеской атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет.

Информация о других пострадавших в Одессе уточняется.

Осмотр с места вражеских обстрелов продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается областной прокуратурой.

На местах прокуроры со стражами порядка документируют последствия вооруженной злости России.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер, в результате вражеской атаки был разрушен частный дом, в котором проживала семья - отец, мать и 16-летний сын.

Пока известно, что отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, мать, к сожалению, погибла.

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