Окупанти будуть мати перевагу доти, доки Захід всіма силами намагатиметься обмежити можливості України у цій війні.

США частково зняли обмеження на удари далекобійною зброєю по російській території, дозволивши ЗСУ атакувати військові об'єкти лише в Курській області.

Однак аналітики Інституту вивчення війни переконані, що цей крок матиме обмежений вплив на ситуацію на фронті.

Американські посадовці заявляють, що дозвіл створить "специфічний та обмежений" ефект. Однак експерти ISW наголошують, що такий вибірковий підхід залишає російським військам безпечний тил у багатьох інших регіонах, які недосяжні для українських ударів.

За словами експертів, західні обмеження на використання далекобійної зброї лише на користь росії. Якщо Україні дозволять атакувати всі військові цілі на території рф, це суттєво послабить спроможність Москви забезпечувати свої сили на фронті.

"США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії у межах досяжності наданої США зброї, а не лише по тих, що розташовані в Курській області", - підкреслили в ISW.

До слова, у Раді федерації росії назвали дозвіл на далекобійні удари "кроком до Третьої світової війни", а син новообраного президента США Дональда Трампа-молодшого вже розкритикував це рішення. Водночас експерт НАТО Ніколас Вільямс вважає, що такі зміни можуть значно вплинути на хід війни та пришвидшити її завершення.

Джерело: understandingwar.

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