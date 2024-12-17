Ворожа армія обстріляла тридцять населених пунктів Херсонщини, відомо про поранених та загиблих внаслідок атаки.

Через обстріли на Херсонщині минулої доби одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

Російська армія била по 30 населених пунктах області, про це в Telegram 17 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, під ударами ворога опинились Антонівка, Гончарне, Інгулець, Томина Балка, Кізомис, Білозерка, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Новоберислав, Понятівка, Гаврилівка, Садове, Токарівка, Комишани, Михайлівка, Новорайськ, Львове, Миколаївка, Монастирське, Велетенське, Веселе, Томарине, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Нововоронцовка, Новотягинка, Чорнобаївка та Херсон.

російська армія била по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі.

Наразі відомо, що пошкоджені газопровід, дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків та господарчі споруди, повідомив керівник ОВА.

Раніше повідомлялося, що РФ використовує тактику потужних кібератак на енергетичний сектор України, у тому числі перед масованими обстрілами української енергосистеми.

Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"За два дні до масованих обстрілів енергетики здійснюється потужна кібератака на багато об'єктів енергетичного сектора. Тоді ми знаємо, що за один-два дні буде обстріл", – повідомив Андарак.

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