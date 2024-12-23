Протиповітряна оборона (ППО) працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, й низці інших областей країни.

Станом на 9 ранку відомо про збиття 47 безпілотників з 72, крім того, 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Ворожі дрони атакували територію Хмельницької області, через атаку є поранений й пошкоджене підприємство.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

"Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний", - повідомив Тюрін.

Зафіксовано пошкодження вікон в будинках та автомобілях.

Загарбники скинули авіабомби на Костянтинівку та пошкодили багатоповерхові, приватні будинки та адмінбудівлі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області, інформує "Суспільне".

"Сьогодні 22 грудня о 12:50, армія РФ здійснила авіаудари, ймовірно бомбами "ФАБ-250" з УМПК по місту Костянтинівка. Пошкоджено фасади адмінбудівель, багатоповерхових та приватних житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, з 16 по 22 грудня 2024 року окупанти обстрілювали Сумський район 278 разів.

Про це повідомили у Сумській районній раді.

Зафіксовані 23 атаки FPV-дронів, 49 скидань вибухівки з безпілотників, 9 керованих авіаційних бомб і один ракетний удар.

Останні новини України:

Українці працюватимуть більше попри свята: скільки вихідних буде у грудні 2024 року.

Загроза для Дніпропетровщини та Запоріжжя: військовий експерт попередив про можливість прориву армії рф.

Лавина допомоги від США: експерт розповів, чому адміністрація Байдена спохватилася так пізно.