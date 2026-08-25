Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 26 та 27 серпня оприлюднили енергетики — планові та профілактичні роботи охоплять десятки вулиць у Кривому Розі та кількох селах області.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 26 та 27 серпня передбачають планові знеструмлення у Кривому Розі та низці сіл. Про це повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ»ЦЕК».

Зокрема, 26 серпня з 07:30 до 18:00 без світла залишаться мешканці Кривого Рогу на вулиці Генерала Безручка: будинки №27, 49, 49А. З 08:00 до 18:00 знеструмлення торкнуться: села Новопілля — вулиці Липнева (1А, 1Г, 1Ж) та Теплична (1Б, 1Е, 1Ж, 1І, 2Б); села Вільне — вулиця Незалежності (22Б, 24А); села Широка Дача — вулиця Спортивна (будинки від №14 до №101). Також з 08:00 до 17:30 вимкнення заплановані на вулиці Молодіжній: будинки №58, 60, 60А, 60Б, 62.

27 серпня з 08:00 до 18:00 ПрАТ «ПЕЕМ»ЦЕК» знеструмить село Златоустівка: вулицю Підстепну (понад 30 адрес, від №1 до №65) та вулицю Руденка (№47, 51, 78).

Як повідомляє ДТЕК, у межах Губиниської територіальної громади ДТЕК Дніпровські електромережі проводитиме профілактичні роботи для попередження аварій. 27 серпня з 08:00 до 19:00 знеструмлять село Хащеве — без світла залишаться вулиці Весняна, Виноградна, Дружби, Калиниченка (Калініченко), Лугова, Матросова, Молодіжна, Нова, Овчаренка, Озерна, Паркова, Робоча, Шевченка, а також провулки Гагаріна та Олександра Матросова.

Крім того, 27 серпня з 08:00 до 18:45 відключення торкнуться села Вільне — вулиці Абрикосова (будинки №1-40), Осіння (№1) та Перемоги (№24/А, 28, 30, 32), а також села Новоскотувате — вулиця Польова, №36.

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей — профілактичні роботи необхідні для стабільного електропостачання в осінньо-зимовий період.

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