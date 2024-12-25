Ворог знову масовано атакував Україну дронами та ракетами, під ударом знову опинились енергетика країни.

Росія масовано атакувала Харків, запустивши містом 12 ракет, на даний момент значна частина міста без опалення.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків сьогодні вранці пережив чергову масову ракетну атаку по об'єктах енергетики. Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені нашими котельнями, нашими ТЕЦ, об'єктами електроенергетики", - повідомив мер.

Внаслідок удару по об'єктах теплоенергетики значна частина міста без опалення.

"Наразі постраждали четверо людей. Також вранці Харків атакували кілька "Шахедів", постраждали приватні житлові будинки", - додав мер.

Відомо, що було запроваджено спеціальні графіки відключення світла у Харкові.

До речі, в ніч проти 25 грудня окупанти завдали нового масованого удару по Україні, загарбники випустили ракети різних типів.

Росіяни масовано атакували енергетику України, через ворожі обстріли по Україні було введено графіки відключення світла.

У ДТЕК опублікували графіки для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу збільшилася до шести, повідомляє голова ОВА.

Зафіксували потрапляння у Салтівському, Київському та Немишлянському районах міста. У Харкові влучення російського "шахеда" зафіксували у приватному секторі Основанського району, мер Харкова Ігор Терехов

Пожежа спалахнула в одноповерховому будинку.

Нагадаємо, в Україні запровадили графіки відключення світла через масовану атаку РФ.

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