В ночь на 25 декабря оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине, захватчики выпустили ракеты разных типов.

Россияне массированно атаковали энергетику Украины, из-за вражеских обстрелов по Украине были введены графики отключения света.

В ДТЭК опубликовали графики для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

В Харькове количество пострадавших в результате российских обстрелов увеличилось до шести, сообщает глава ОВА.

Зафиксировали попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах города.

В Харькове попадания российского "шахеда" зафиксировали в частном секторе Основанского района, мэр Харькова Игорь Терехов

Пожар вспыхнул в одноэтажном доме.

Напомним, в Украине ввели графики отключения света из-за массированной атаки РФ.

В связи с масштабной ракетной атакой в ​​Украине применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

"Графики применения отключений в вашем регионе – узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", – говорится в сообщении.

На фоне массированного обстрела сообщалось об отключении света, электроэнергия исчезла в Киеве и ряде областей Украины.

В Винницкой области вследствие российской атаки есть повреждения энергоинфраструктуры, сообщают в ОВА.

Россияне также атаковали Ивано-Франковскую область: часть области осталась без электроснабжения.

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