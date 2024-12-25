Россияне массированно атаковали энергетику Украины, из-за вражеских обстрелов по Украине были введены графики отключения света.
В ДТЭК опубликовали графики для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.
В Харькове количество пострадавших в результате российских обстрелов увеличилось до шести, сообщает глава ОВА.
Зафиксировали попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах города.
В Харькове попадания российского "шахеда" зафиксировали в частном секторе Основанского района, мэр Харькова Игорь Терехов
Пожар вспыхнул в одноэтажном доме.
Напомним, в Украине ввели графики отключения света из-за массированной атаки РФ.
В связи с масштабной ракетной атакой в Украине применены меры по ограничению потребления электроэнергии.
"Графики применения отключений в вашем регионе – узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", – говорится в сообщении.
На фоне массированного обстрела сообщалось об отключении света, электроэнергия исчезла в Киеве и ряде областей Украины.
В Винницкой области вследствие российской атаки есть повреждения энергоинфраструктуры, сообщают в ОВА.
Россияне также атаковали Ивано-Франковскую область: часть области осталась без электроснабжения.
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