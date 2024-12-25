Враг снова массированно атаковал Украину дронами и ракетами, под ударом снова оказалась энергетика страны.

Россия массированно атаковала Харьков, запустив по городу 12 ракет, в данный момент значительная часть города без отопления.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков сегодня утром пережил очередную массовую ракетную атаку по объектам энергетики. Враг запустил по городу 12 ракет, все они были нацелены по нашим котельным, по нашим ТЭЦ, по объектам электроэнергетики", - сообщил мэр.

В результате удара по объектам теплоэнергетики, значительная часть города без отопления.

"В настоящее время пострадали четыре человека. Также утром Харьков атаковали несколько "Шахедов", пострадали частные жилые дома", - добавил мэр.

Известно, что были введены специальные графики отключения света в Харькове.

К слову, в ночь на 25 декабря оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине, захватчики выпустили ракеты разных типов.

Россияне массированно атаковали энергетику Украины, из-за вражеских обстрелов по Украине были введены графики отключения света.

В ДТЭК опубликовали графики для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

В Харькове количество пострадавших в результате российских обстрелов увеличилось до шести, сообщает глава ОВА.

Зафиксировали попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах города. В Харькове попадания российского "шахеда" зафиксировали в частном секторе Основанского района, мэр Харькова Игорь Терехов

Пожар вспыхнул в одноэтажном доме.

Напомним, в Украине ввели графики отключения света из-за массированной атаки РФ.

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