Так, ворог зокрема атакував Київ у перший день нового року, зафіксовані руйнування у двох районах столиці.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 1 січня 2025 року противник атакував 111 ударними БПЛА типу "Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

РФ атакували Київ у перший день нового року.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Руйнування зафіксовані у двох районах міста, у Печерському районі часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку, спалахнула пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. метрів.

Вогонь було локалізовано, одну жінку врятовано.

Також відомо про загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі.

У Святошинському районі через атаку зруйновані гаражі, сталось загоряння на площі 20 кв. метрів.

Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю, - мер Кличко.

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