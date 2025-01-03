Ворожа армія вчергове атакувала "Шахедами" Київщину, відомо про загиблих та постраждалих.

Так, внаслідок ворожої атаки по Київській області одна людина загинула, четверо поранені.

Про це повідомив т.в.о. очільника Київської ОВА Микола Калашник.

За його інформацією, загинув водій вантажівки, в іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі.

"У жінки 1957 року народження – гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років – поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг", - додав Калашник.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка, її госпіталізували до місцевої лікарні, необхідна медична допомога постраждалим надається.

"У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежують місце" - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється", - додав пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає, уточнив Кличко.

Останні новини України:

"Свята будуть небезпечними": розкрито плани ворога на найближчі дні, думка експерта.

Український учений допоміг Росії удосконалити пристрої для ударів по мирних містах: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.