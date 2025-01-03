Так, внаслідок ворожої атаки по Київській області одна людина загинула, четверо поранені.
Про це повідомив т.в.о. очільника Київської ОВА Микола Калашник.
За його інформацією, загинув водій вантажівки, в іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі.
"У жінки 1957 року народження – гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років – поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг", - додав Калашник.
Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка, її госпіталізували до місцевої лікарні, необхідна медична допомога постраждалим надається.
"У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежують місце" - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється", - додав пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає, уточнив Кличко.
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