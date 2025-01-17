У Кривому Розі під час повітряної тривоги лунали вибухи, до відбою людей просять залишатися у безпечних місцях.

У Кривому Розі в результаті удару , за попередньою інформацією ОВА, загинули троє людей.

Про це повідомив голова ОВ Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову.

"У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову. Чи постраждали люди, зараз уточнюємо. Триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся в безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

Пізніше з'явилася інформація, що попередньо троє людей вбили російську армію, вдаривши по Кривому Розі, є поранені.

Наслідки атаки уточнюються, чи на місцях працюють екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що росіяни вночі запустили Україною ракети «Іскандер-М» і атакували ударними безпілотниками типу Shahed.

Окупанти в ніч на 17 січня запустили Україною дві балістичні ракети «Іскандер-М», а також атакували 50 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, збити вдалося 33 ворожі БПЛА.

Внаслідок падіння збитих дроною пошкоджено будівлі установ, приватного підприємства та будинків Харківської, Черкаської та Київської областей.

За даними Київської ОВА, внаслідок атаки було поранено дитину, у хлопчика підозру на контузію та рвану рану стегна. Дитину госпіталізували до лікарні.

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