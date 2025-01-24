Астролог попередив жителів українських міст, які найбільше страждатимуть у 2025-му році.

Астролог Влад Росс прогнозує, що у 2025 році окупанти атакуватимуть низку українських міст.

З його слів, у зоні ризику вся Україна, але особлива небезпека нависла над Львовом.

"Росіяни хочуть стерти з лиця Землі Львів, тому "Орєшнік" з начинкою ядерної зброї може полетіти саме туди. Також у зоні ризику Київ. У період затемнення, у другій половині березня, буде перевірка на вошивість. Тоді ми дізнаємося, чи застосують вони міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності", - попередив Росс.

Окрім того, за словами астролога, цей рік може стати вирішальним у війні Росії проти України, астролог зробив унікальний прогноз.

За словами астролога, якщо дивитися на статистику, рік Змії часто був періодом трагічних подій для Росії.

Такою думкою поділився відомий астролог Влад Росс.

За його словами, березень та 5.05.2025 можуть стати вирішальними у війні Росії проти України.

"Що стосується 5.05.25, то можлива зупинка вогню, а потім зупинка військового стану. Мій давній прогноз – все має статися у травні. Мій прогноз може реалізуватися", – прогнозує Влад Росс.

Влад Росс повідомив, що зміни не виключені і в березні, за статистикою, рік Змії часто був періодом бурхливих, часом трагічних подій для Росії.

Джерело: Уніан .

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