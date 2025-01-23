Окупанти вночі атакували Київську область, відомо про руйнування та пошкодження лінії електромереж.

Ворожа армія в ніч проти 23 січня вкотре запускали по Україні ударні безпілотники, під ударом росіян опинилася Київська область.

Про це повідомляє виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник.

Вночі 23 січня Київську область атакували ворожі ударні дрони, відомо, що у регіоні працювали сили ППО.

Зафіксовано руйнування будинків та лінії електромереж.

"Ворожі цілі знищені. Постраждалих серед населення немає. Попадань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному з населених пунктів пошкоджено чотири приватні будинки, пошкоджено автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе.

Микола Калашник додав, що оперативні групи ліквідують наслідки атаки супротивника.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 23 січня російська армія завдала балістичних ударів по Запоріжжі та Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

За попередніми даними, загинув чоловік, постраждали 25 людей, серед яких двомісячне немовля.

Станом на 05:46 було повідомлено, що п'ятеро людей перебувають у тяжкому стані.

Постраждалі внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю отримують всю необхідну допомогу медиків.

Останні новини України:

Загроза окупації Покровська та тактичний відступ: військовий експерт розповів, що відбувається на півдні Донецької області.

Український учений допоміг Росії удосконалити пристрої для ударів по мирних містах: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.