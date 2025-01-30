Літак і військовий гелікоптер зіткнулися і впали в річку поблизу Вашингтона, на бортах обох повітряних суден були люди.

Біля Вашингтона у США ввечері 29 січня сталася авіакатастрофа - зіткнулися пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Army Black.

На борту обох повітряних суден були люди.

Наразі на місці працюють оперативні служби, вже відомо про виявлення тіл пасажирів літака.

CNN з посиланням на Федеральне авіаційне управління США (FAA), Міноборони та інші урядові відомства США повідомляє, що літак виконував рейс 5342 авіакомпанії American Airlines та був регіональним літаком Bombardier CRJ700.

Він вилетів з міста Вічіта, штат Канзас, на борту перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Після зіткнення пасажирський літак та вертоліт впали у річку Потомак поблизу аеропорту.

На місці катастрофи продовжується масштабна пошуково-рятувальна операція за участю водолазів.

Національний аеропорт імені Рейгана тимчасово закрито через надзвичайну ситуацію.

Джерело у правоохоронних органах повідомило CNN, що є підтверджені жертви.

Наразі рятувальники ще не витягли з води жодного, хто вижив.

"Літак лежить у воді у вигляді уламків, а вертоліт знаходиться у воді неподалік", - йдеться у повідомленні.

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