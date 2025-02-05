Ворог атакував Харків "Шахедами", мер повідомив про прильоти та пожежі в центральній частині міста.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч проти 5 лютого ворожий дрон завдав удару по центральній частині міста.

Про це повідомив мер Харкова Терехов у соцмережах.

"Є інформація про удар "Шахедом" по центральній частині міста. Деталі з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Терехов повідомив, що ворожий удар зазнав адміністративної будівлі в Салтівському районі.

"Ворог завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі. На місці влучення пожежа", - повідомив Терехов.

У багатоповерхівці навпроти були вибиті вікна. Постраждала АЗС.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

О 3:16 Терехов повідомив про ще один приліт уже в Основ'янському районі.

За його словами, на місці влучення виникла пожежа.

Пізніше стало відомо, що площа пожежі, яка виникла після удару російського "Шахеда" по Салтівському району Харкова, становить понад 200 квадратних метрів.

Спалахнув дах адміністративної будівлі, яка є пам'яткою архітектури.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала ще одну агентку ФСБ, яка коригувала російські удари по Херсону, при цьому сама вона проживала у цьому ж місті.

Як повідомили у СБУ, вона сприяла визначенню координат для артилерійських, авіаційних та дронових атак на правобережну частину Херсона.

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