Ворожа армія запустила по Україні в ніч на п'ятницю, 7 лютого, 112 дронів Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона України збила 81 БПЛА.

Росіяни вдарили по Україні шахідами з таких напрямків - Курськ, Орлов, Міллерово, Брянськ і Шаталово РФ.

Українські сили ППО працювали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

За даними Повітряних сил, 31 російського безпілотника-імітатора локально загубили.

На жаль, внаслідок ворожої атаки було зафіксовано пошкодження у трьох областях: Сумській, Київській та Хмельницькій.

Війська РФ 7 лютого вдарили безпілотниками по Київській області, поліція фіксує наслідки ворожої атаки, про постраждалих не повідомляється.

Поліція Київської області повідомила, що внаслідок ударів по Київській області з БПЛА було пошкоджено господарське та гаражне приміщення в одному із районів.

Пожежу рятувальники швидко ліквідували.

"Поліція Київської області нагадує громадянам, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати у найближчі укриття!", – йдеться у повідомленні.

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