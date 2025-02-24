Росія запутила проти України 185 ударних безпілотників типу Shahed й дронів-імітаторів, передає Politeka.net.

Як передає Політека, про це повідомляє Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 8 ранку у ЗСУ підтвердили збиття 113-ти дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Чернігівській областях й не тільки.

71 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

На Київщині внаслідок нічної атаки уламки ворожого БпЛА влучили у недобудовану багатоповерхівку.

Про це повідомляє ДСНС України та Telegram міський голова Ігор Сапожко.

Вночі уламки ворожого дрона влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, запобігши його поширенню.

Будинок ще не заселений, оскільки перебуває на стадії будівництва, тож людей усередині не було. Уламки частково пошкодили кілька приміщень на 11-му та 23-му поверхах.

За попередніми даними, постраждалих немає, але охоронець ЖК зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому допомогу.

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2025 року окупанти завдали авіаудару керованою авіабомбою (КАБ) по Харкову, ворожа атака прийшлася на цивільне підприємство.

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