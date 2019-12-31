Ванга зробила безліч приголомшливих пророцтв, які стосуються майбутнього світу
До початку нового року залишилося зовсім нічого, тому багато хто шукають відповідь на питання: "А, що ж чекає людство в 2020 році?". Тому в мережі з'являються нові пророцтва про прийдешній рік. Як виявилося в майбутнє намагалася зазирнути і легендарна пророчиця Ванга.
Принаймні, про це російським журналістам розповіли невістка Вангеліни Здравка Янєва, а також перекладач, який постійно перебував з болгарською віщункою, Стоян Петров.
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За прогнозом Ванги катастрофічне цунамі обрушиться в 2020 році на територію Аляски, Японії, Китаю і Пакистану. Природний катаклізм призведе до великих жертв і величезних руйнувань. Крім того, Азію чекає землетрус, який знищить її більшу частину.
Ванга робила пророцтво і для країн Європи. Вона передбачала серйозні економічні проблеми Великобританії. До всього іншого, Західну Європу сотрясуть конфлікти, пов'язані з етнічною та релігійною проблемою.
Як Politeka писала, розшифровано Біблійне пророцтво про кінець світу, названа фатальна дата.
Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував появу незвичайної раси, названо дату.