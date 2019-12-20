Команда екстремалів вирішила здивувати публіку запаморочливим трюком на воді

Як передає Politeka.net, на YouTube-каналі "Свій в дошку" 20 грудня опублікували новий ролик (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми покажемо вам один сонячний день нашої команди в вейкпарку Stav 14 Wakepark. А так же експеримент: чи можна стрибнути на вейку через аквабайк? Сонячна погода, яскраві емоції і заряд адреналіну на весь день уже чекає на вас!", - йдеться у підписі під відео.

Варто відзначити, вейкбординг або вейкборд — екстремальний вид спорту, що поєднує в собі елементи воднолижного слалому, акробатику і стрибки. Вейкбординг має схожість зі сноубордом, скейтбордом і серфінгом. З кожним днем все більше людей цікавляться цим видом екстремальної розваги.

"Мабуть, ніхто в Україні такого не робив, як ми сьогодні... - каже один з учасників трюку. - Ви побачите, як ми роздали... Андрюха "навалив" нам екшену на скутері... загалом, ми залишилися задоволені".

"З сьогоднішнього дня покладено початок серії екшн-зйомок з розвитку нелюдських можливостей", - розповів про подію інший екстремал.

Раніше ми повідомляли, експерти "Свій в дошку" розповіли про плюси і мінуси катерного вейкбордингу.

Новачкам варто побоюватися високих швидкостей. Оптимальна швидкість катера становить 30 км/год. Також серед мінусів - вартість розваги. За 1 хвилину такого задоволення з вас попросять близько 60 гривень.

Плюси катерного вейкбордингу

Повна свобода. Коли катаєшся – робиш, що хочеш. Вмієш робити трюки на катері – значить зможеш на кільці і на реверсі. Дівчаткам подобаються більше катерщики.

Нагадаємо, за словами професійного райдера Віктора Бегунова, з 5 років він вже займався лижами. Його до цього підштовхнули батьки і до вейкборда він вже був професійним лижником. А в 2007 році Віктор вирішив спробувати себе в вейкборді. Спочатку у нього було 3 тренера, потім хлопець вирішив займатися сам.

Нагадаємо, експерт «Свій в дошку» Андрій Сільський розповів, як стати на вейкборд: прості правила.

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