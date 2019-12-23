Чергове пророцтво легендарного старця про майбутнє людства спливло в мережі

Старець Паїсій Святогорець, або, як його звали в житті Арсеніос Езнепідіс, канонізований Вселенською Православною Церквою в 2015 році, був особливо відомим в грецькій церкві.

Ченцем Аресній став не одразу, він спочатку навчався на тесляра, пізніше служив у грецькій армії радистом, навіть брав участь у бойових діях під час громадянської війни в Греції, яка сталася у 1945-1949 роках.

Майбутній старець почав свій чернечий шлях, став послушником у монастирі Култумуш на Афоні після закінчення війни. Він багато подорожував через потреби церкви і навіть жив на горі, щоб налагодити місіонерську діяльність.

Після себе він залишив безліч книг з порадами для православних. Ходять легенди, що він своїми молитвами зцілював людей.

До всього іншого, він залишив після себе пророцтва, які стосувалися майбутнього світу, так він передбачав світу Третю світову війну. За його прогнозом конфлікт між Росією і Туреччиною призведе до глобального конфлікту, який вразить світ.

Світова спільнота виступить на стороні Анкари, після чого протистояння увійде в гарячу фазу, до чого призведе конфлікт, але коли він спалахне афонський старець не віщував.

Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував появу незвичайної раси, названо дату.