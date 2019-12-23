Здавалося б, уже все бачили і все знаємо, коли чергова незвичайна людина змушує про себе говорити всю планету

Як передає Politeka.net, з'явився черговий випуск на YouTube-каналі Big Bang News, що пропонує поглянути на останні самі дивні події в світі (щоб подивитися ролик, докрольте до кінця).

Так, в цьому році 60-річному Пітеру Скоту-Моргану діагностували хворобу рухового нейрона, яка викликає загибель нервових клітин, що відповідають за рух. Вже сьогодні вчений не може ні ходити, ні говорити. Він ні краплі не засмутився цього, навпаки, сприйняв як шанс кардинально змінитися. Він розумів, що стає кіборгом. Трансформація почалася з обличчя: очі дозволяють керувати декількома комп'ютерами, була видалена гортань, так як чоловік міг би захлинутися своєю слиною. Новий голос Пітера тепер схожий на голос робота. Сам вчений в Твіттері написав, що "сьогодні він - пітер 1.0". Операції зробили Пітера частково апаратним, і частково програмним. Йому подобається, що він робот, але з людською душею.

У сучасному світі нікого не здивувати трансгендерами... Але далі всіх пішов житель Флориди Адам, який не тільки трансгендер, але й трансрасова людина. Виявляється, є і такі. Адам - 100-кілограмовий білий чоловік, який є геєм і з дитинства відчуває себе філіппінкою. У свідомому віці він відростив довге волосся, пофарбував його рожевим тоніком і попросив сприймати його дівчиною з Філіппін, яку звуть Джа Ду. Популярність він отримав після появи в американському шоу "Доктор Філ".

А ось житель Японії протягом року збирав свої зістрижені нігті, аби потім виготовити з них прикрасу. Накопичивши оптимальну кількість обрізків, чоловік подрібнив їх до стану порошку, після цього взалив все водою, зпресирував суміш і помістив в духовку на 1,5 години. В результаті він отримав тверду субстанцію темно-коричневого кольору, якій він надав форму діаманта. Потім він прикріпив те, що вийшло на срібне кільце, яке також самостійно виготовив. Японець зняв процес на відео, але користувачі мережі не оцінили його працю. У коментарях під роликами писали "Навіщо я тільки подивився це відео!"

27 жовтня 2019 року о восьмій ранку в одному з населених пунктів Мічигану в США люди виявилися сильно налякані, так як на землю звалився справжній супутник. Його виявило подружжя Ден і Ненсі Уелк. В одну мить вони почули виття і гуркіт, собаки почали вити... Вони подумали, що почалася війна з Китаєм або Росією. Страхи були розвіяні, коли на землі вони побачили супутник. Встановлено, що апарат був запущений за кілька днів до цього, 24 жовтня, компанією "Самсунг Електронікс". Очікувалося, що в стратосферу вирушать обличчя відомих зірок, на жаль, фото не долетіли.

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