Легендарна ясновидиця Ванга передбачила важкий 2020 рік для всього світу

За її пророцтвом, наступний рік повинен стати доленосним для багатьох країн, пише Знай.



Взаємини між державами та націями самі собою зміцняться, коли люди побачать лють і гнів природи, але прогнозів з цього приводу Ванга не дала, сказавши лише, що світ стане буде на роздоріжжі.

Ще на початку дев'яностих років Ванга говорила, що до 2020 року людство зрозуміє, що вона робить не так і чому.

Що стосується нових воєн і завершення старих, то в цьому напрямку Ванга майже ніяких прогнозів не давала. Ясновидиця зазначила, що мир буде неможливий без бажання з обох сторін. 2020 рік буде саме тим роком, коли людям треба спочатку перемогти у внутрішній війні з самими собою.

За словами провісниці, Росію у 2020 році чекає досить непросте життя.

Весь світ може бути проти Росії, і вона це витримає. Однак, під час і після 2020 року не можна допустити, щоб брат ішов проти брата.

Ясновидиця також бачила яскраве палюче Сонце у своїх видіннях. Вона стверджувала, що відчуває жар на своїх руках, дивлячись на Росію. Можливо, що у 2020 році країну чекає дуже спекотне і посушливе літо.

Також ми повідомляли, що Ванга передбачила катаклізми Землі. Очікується, що 2020 рік буде непростим. Однак, враховуючи особливості періоду, коли ясновидиця жила і пророкувала, її пророцтва слід пропускати через призму сьогодення.

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