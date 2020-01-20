Що відомо про штурм Бермудського трикутника: про штурм Зони 51 дещо, так, але от про загадкові Бермуди – мало. Або – чи чули ви про заклад, де весь персонал глухонімий? Ні?

Тоді Вам буде цікаво послухати підбірку неймовірних фактів про різні сфери діяльності і життя на Землі. Про це пише Politeka.net з посиланням на YouTube-канал «BIG BANG NEWS» (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

«Ми обрали найдивніші новини останнього часу спеціально для вас!», - йдеться у зверненні автора. Так про штурм Бермудського трикутника розказано чимало:

«У Facebook з'явилася зустріч, яку збираються відвідати 45 тис чол під назвою «Геть Бермудський трикутник, йому нас всіх не проковтнути», організатор закликав одягнутися відвідувачів, як персонажів мульта про «Губку Боба», або, як пірати. «…З Вас травичка, пиво і віскі», – написав організатор в мережі».

А в Татарстані в колонії номер десять зловили кішку, що переносила ув'язненим наркотики, після – навіть погоню за твариною влаштували, в нашийнику тоді, виявили наркотичні препарати. Як виявилося, така «мурка» не перша контрабандистка і раніше, один з ув'язнених видресирував тварину і відпустив на волю разом з звільненим бранцем, той морив тварину голом, набив нашийник наркотиками і пустив до воріт колонії, але там її спіймали співробітники виправної установи.

Далі – більше: у Китаї собак, перефарбували в панд – ті в популярному кафе, обслуговували клієнтів. На перефарбовування кожної тварини пішло 212 доларів, фарба, нібито, еко – не шкодить вихованцям...

А в столиці Таїланду здивували роботодавці: там працює, в одному з закладів, тільки глухонімий персонал – власник вирішив таким чином привернути увагу роботодавців до проблеми пошуку роботи людьми з інвалідністю. Відзначається також, що глухі дуже добре справляються з роботою в межах даного кафе та досвід одного закладу треба втілювати в життя і в інших місцях – бо як люди з обмеженими можливостями, з досвіду роботодавця, справляються з завданнями часто краще повністю здорових людей.

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