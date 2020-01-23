Існує безліч пророцтв про фатальні події в 2020 році

В мережі спливли пророцтва відомих провісників про події в 2020 році

У світі існує безліч прогнозів про кінець світу, а також майбутнє всього людства. Нещодавно спливли кілька передбачень про майбутнє світу.

Американський астролог і екстрасенс Джейн Діксон добилася великої популярності на батьківщині завдяки своїй астрологічної колонці в одній з газет. свого часу вона в подробицях передбачила вбивство президента Кеннеді, з тих пір і стала популярною провісницею.

Вона стверджувала, що саме в 2020 році настане кінець світу. За її прогнозом на Землю прийде Ісус Христос, щоб розправитися з "невіруючими і розгромити світ для нового початку".

У той же самий час, канадський письменник Джефф Райман, який працює в жанрі наукової фантастики у своєму знаменитому романі "Повітря" прогнозував, що в 2020 році людський мозок буде підключений до Мережі.

В якійсь мірі передбачення практично збулося, адже Ілон Маск разом з компанією Neuralink планують зайнятися розробкою імплантованих нейрокомп'ютерних інтерфейсів. Вони не раз заявляли, що почнуть тестувати імпланти в 2020 році.

У той же самий час, Ванга на 2020 рік прогнозувала спалах якоїсь вже забутої хвороби. Конкретно з якою недугою людям доведеться мати справу, вона не вказувала. Фахівці припускають, що хвороба може виявитися наслідком підвищеної сонячної активності.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

Також Politeka повідомляла, що РФ чекають важкі часи в 2020 році, Мессінг залишив попередження.