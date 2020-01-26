Популярна інста-модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, оголилася заради «брудного» знімка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Олена Омович полонила шанувальників вихідним цибулею і нестандартною зовнішністю. На свіжому фото вона обклалася фаст-фудом і взяла в руки джойстик для відео-ігор.

Модель не в стандартному для неї образі спокусливої красуні, а трохи дитячому: хвостики, гетри вище колін, біле безшовне білизну і наївний погляд, а в роті шматочок картоплі фрі.

Її пірсинг на сосках просвічує в тонкому топі, від чого стане жарко її чоловічій половині фоловерів в соцмережі. Наївний же образ спокусливої школярки шанувальники оцінили в 7,5 тисяч відміток «мені подобається» за годину.

«Недільне настрій🍟 Що для Вас ідеальний вихідний? Для мене це вимкнути телефон, замовити шкідливої їжі і валятися тюленями з коханим під фільми і сериальчики. Цікаво у вас так само? Чи тут все більше движам?», – запитала вона у шанувальників в мережі.

В коментарях на Олену Омович посипалися коментарі з критикою:

«Альона від чого ти відпочиваєш на вихідних, від вихідних?», «Не бреши, що ти їси. не беси злісних тіток», «У вас рука за грудьми слідом попливла», «Сісі по пуду працювати не буду!».

Але також знайшлися і приємні відгуки про зовнішність моделі, а також про те, як українці люблять проводити свої вихідні:

«У нас з коханим такий вихідний кожен день майже 😂 Тільки з їжею шкідливої потім хочеться в залі себе карати 💪🏼😛», «Жирну картоплю на диван😒», «Хороша», «Для мене - похід в гори🏞️🏔️🏕️ Але для різноманітності, - і твій варіант чудовий! Красуня🌹», «Навіщо ти виставила це шикарне фото? Тепер мені терміново захотілося в Mc.Donalds 🍔🍟. Все, їжу», «Вилитий Доббі з Гаррі Поттера)», «Займуся спортом», – відзначили фолловери Омович.

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