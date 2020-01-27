В мережу потрапили останні фото Наталії Андрейченко перед її зникненням

Наталя Андрейченко останнім часом багато подорожувала. Її фото і відео зі Швейцарії стали останніми, які вона опублікувала в мережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на особисту сторінку актриси у соцмережі instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Покажу ще трохи вам Швейцарію. Мою улюблену країну. Я скоро обов'язково повернуся», – повідомила сама Андрейченко ще вчора, 26 січня, показуючи фото, де вона неспішно прогулювалася перед від'їздом додому, в Мексику.

«Гармонія ❤️ Ось і підійшло до кінця наше з вами подорож по Швейцарії. Пора додому», – показавши море і білих лебедів, де вона відпочивала.

Зазначимо, 63-річна актриса вже більше доби не виходить на зв'язок, а перед цим скаржилася на погане самопочуття і сильну сонливість.

«Наталя не виходить на зв'язок вже більше доби. У суботу вона була в гостях у подруги Марэт в Канкуні, поїхала в 3 години дня, сказавши про погане самопочуття і втоми, її хилило в сон... (в останні дні у неї йшла напружена підготовка до запуску одного проекту). Після того, як вона сіла в машину, більше не виходила на зв'язок... Їхати близько години за кермом», – написав у мережі PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев.

У коментарях під постами Андрейченко шанувальники написали багато порад, що робити її близьким, а також висловили сподівання, що з нею все добре.

«Наталочко, відгукнись, якби знайшовся швидше! У тебе має бути все добре! По-іншому просто не може бути! ❤️❤️❤️», «Господи, спаси і збережи Наталю!», «Треба дзвонити в поліцію Мексики і брати пошукову команду! А не займатися дурницями! Сподіваюся на позитивний результат», Якщо виявиться, що справа як раз із-за «запуску проекту», щоб привернути увагу, то піарникові надавати за щоку!!! Сподіваємося, що з Наталею все добре!!!», «Пипець, що ж таке молитися треба», – відзначили в соцмережі.

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