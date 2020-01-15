Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности" Роман Жилкин раскрыл свою семейную тайну

Артист сделал признание привселюдно в студии ток-шоу "На самом деле", которое ведет Дмитрий Шепелев.

Звезда "Улицы разбитых фонарей" рассказал, что всю жизнь считал старшим братом Ростислава Жилкина. Но недавно вскрылась правда.

"Мама призналась, что он мне не брат. Она была замужем за вдовцом, Ростислав был его сыном. Когда муж умер от пьянки, мама решила растить мальчика как своего", – заявил Жилкин.

Он не остался голословным и предоставил доказательства своих заявлений – результаты генетического исследования. Эксперт резюмировал, что он и Ростислав не являются родней.

В свою очередь, сам Ростислав Жилкин уверен, что таким образом его пытаются лишить наследства.

"Мы братья по маме. Меня всю жизнь воспитывал отчим. Мне было два года, когда мама вышла замуж за Анатолия Ивановича – отца Романа", – рассказал он.

После смерти отца Роман и Ростислав получили в наследство несколько квартир в Санкт-Петербурге, автомобиль, гараж и внушительный счет в банке. Жилкин-старший не скрывает заинтересованности в финансах. Он отметил, что, в отличие от звездного брата, живет весьма скромно.

"Наверное, полностью содержать меня он не должен, но оказывать какую-то материальную и моральную помощь обязан", – высказался родственник актера.

Жилкин-младший помогать брату не хочет, и намекает на проблемы Ростислава с алкоголем.

Мать Рамана и Ростислава утверждает, что они единоутробные братья.

"Они настоящие братья, хоть у них и разные отцы. Оба мои любимые и незаменимые сыновья", – сказала женщина.

В конце выпуска шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев обнародовал результаты генетической экспертизы. "Вероятность того, что Валентина и Ростислав Жилкины являются матерью и сыном – 99,9%", – сказал ведущий.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске Шепелев отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, Фриске явилась перед свадьбой Шепелева.