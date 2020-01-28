39-річна російська співачка Анна Семенович посвітила своїм головним достоїнством і в той же час заговорила про "марафон стрункості"

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вона з'явилася в яскравому образі. Семенович розбурхала чорним топом, в який насилу вмістилися її апетитні "близнючки" 5-го розміру. Також на ній піджак у клітинку бежевого відтінку і такого ж кольору капелюшок. Аня позувала сидячи, склавши руки попереду так, що її неосяжний бюст виглядає ще більше. Дівчина інтригуюче дивиться прямо в об'єктив.

За словами Ані, вона зважилася на "інтервальне голодування" - методика схуднення, при якій слід відмовлятися від прийому їжі 16 годин на добу. В інший час можна їсти.

"Мої хороші, як я рада, що так багато людей вчора відгукнулися на мій пост про схуднення 😊 Майже всі хочуть стрункішати разом і підтримали моє бажання пройти <Марафон Стрункості>👏 Разом нам буде легше і веселіше, давайте в коментарях ділитися своїми методами схуднення і звичайно мотивувати один одного 💪🏼 Я буду практикувати інтервальне голодування , один раз я вже пробувала цей метод і мені він дуже сподобався , я легко відмовляюся від сніданку, а ось вечеряти я люблю 😍 Інтервальне голодування полягає в тому, що я голодую 16 годин після вечері і в цей період п'ю тільки воду", - поділилася Семенович.

В коментарях активно обговорюють методику. Багато шанувальників співачки висловили бажання приєднатися до неї в боротьбі із зайвою вагою.

"А я до цього і не знала що це називається саме так ! Чисто інтуїтивно прийшла до цього ! Снідала , обідала і все"

"Теж перед НГ пробувала інтервальне голодування,дуже сподобалося, особливо результат -10😊,на святах трохи вага повернувся,їла мало але сніданки були😂та ще шампусик зробив свою справу.Буду з вами тепер голодувати, разом веселіше😃"

"Анна, ти не повіриш, скільки людей над твоїм постом посміялися!"

"Ви чудово виглядаєте після відпочинку!👍👍👍❤️"





"Добрий, шикарний ранок...ось ви мене підбадьорили.👍.навіть на треньку пішла вранці..😜..скинути для початку хоч 5 кг...спробую ваш метод...спасибі за ваш досвід😘"