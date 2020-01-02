Анна Семенович удивила внешним видом
Российская артистка - обладательница выдающихся женских форм - буквально шокировала публику внешним видом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на YouTube-видео.
Российская певица Анна Семенович показалась на новогоднем концерте в розовой шубке и черном платье - но, ее фигура в реальности совершенно не та "фигура", которую она активно демонстрирует в соцсетях.
Кажется, что артистка существенно располнела и даже черное платьице и аксессуары не смогли "скрасить" ее полноту.
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Как бы там ни было, в сети активно "пошумели" на эту тему, но и отметили, что рождественские расцветки - очень к лицу пышногрудой артистке.
Ранее мы сообщали, Анна Семенович поделилась в сети фото, на котором она предстала в разноцветной шубке с котятами и голыми ногами.
Экстраординарные перчатки и необычный головной убор дополнили пикантный образ. Аня сидит на высоком табурете, подняв обе руки вверх, ее взгляд опущен вниз, а на лице счастливая улыбка. В целом, получилось кокетливое и легкое фото.
На другом кадре Семенович позирует в прозрачном белом платье, которое эффектно подчеркивает идеальную грудь.
Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"
Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.