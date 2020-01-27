Анна Семенович поразила изменениями во внешности

Российская певица Анна Семенович поделилась с поклонниками грустной новостью в сети. Она рассказала, что питалась в отпуске «как настоящая обжора», из-за чего сильно поправилась. Семенович объявила бой лишнему весу публично. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на страничку в соцсети артистки, где она опубликовала новое фото.

«Приехала из отпуска и обнаружила 4 лишних кг на своём загорелом теле 😩 Признаюсь честно, на отдыхе ела как настоящая обжора 😂 Все вкусненькое , жирненькое и солененькое всегда находилось под моим пристальным вниманием , и поедалось с большим удовольствием 😜 Но я опытная обжора и поэтому всегда после отдыха даю себе минимум неделю, чтоб привести себя в порядок , а потом приступить к работе», – поделилась певица с поклонниками.

Также она добавила, что поставила цель скинуть 5 кг за 10 дней.

«Я начинаю правильно питаться, полностью исключаю алкоголь, мучное, сахар и молочку (кроме твёрдого и не жирного сыра). Плюс ежедневные массажи и различные похудательные процедуры, ну и конечно кардио!!! Без кардионагрузок худеть сложно, кардио круто запускает обмен веществ, убирает лишнюю воду и подтягивает фигуру. Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес, как говориться: всему своё время, и вот пришло время ответить за две недели огромного удовольствия», – рассказывает Семенович.

В завершение она добавила, что она просто такой человек, который умеет получать кайф от жизни и теперь с большим удовольствием будет стройнеть.

«Кто из вас за январь набрал милого жирка? Буду вам показывать в сторис свои методы комфортного похудания и приглашаю вас присоединиться ко мне , вместе нам будет легче. Может устроим 10- дневный марафон стройности?», – спросила она в конце у поклонников.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!".

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