Анна Семенович поразила изменениями во внешности
Российская певица Анна Семенович поделилась с поклонниками грустной новостью в сети. Она рассказала, что питалась в отпуске «как настоящая обжора», из-за чего сильно поправилась. Семенович объявила бой лишнему весу публично. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на страничку в соцсети артистки, где она опубликовала новое фото.
«Приехала из отпуска и обнаружила 4 лишних кг на своём загорелом теле 😩 Признаюсь честно, на отдыхе ела как настоящая обжора 😂 Все вкусненькое , жирненькое и солененькое всегда находилось под моим пристальным вниманием , и поедалось с большим удовольствием 😜 Но я опытная обжора и поэтому всегда после отдыха даю себе минимум неделю, чтоб привести себя в порядок , а потом приступить к работе», – поделилась певица с поклонниками.
Также она добавила, что поставила цель скинуть 5 кг за 10 дней.
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«Я начинаю правильно питаться, полностью исключаю алкоголь, мучное, сахар и молочку (кроме твёрдого и не жирного сыра). Плюс ежедневные массажи и различные похудательные процедуры, ну и конечно кардио!!! Без кардионагрузок худеть сложно, кардио круто запускает обмен веществ, убирает лишнюю воду и подтягивает фигуру. Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес, как говориться: всему своё время, и вот пришло время ответить за две недели огромного удовольствия», – рассказывает Семенович.
В завершение она добавила, что она просто такой человек, который умеет получать кайф от жизни и теперь с большим удовольствием будет стройнеть.
«Кто из вас за январь набрал милого жирка? Буду вам показывать в сторис свои методы комфортного похудания и приглашаю вас присоединиться ко мне , вместе нам будет легче. Может устроим 10- дневный марафон стройности?», – спросила она в конце у поклонников.
Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!".
Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.
Также Politeka писала, что располневшая Семенович напугала россиян внешним видом: реальные кадры слили в сеть.