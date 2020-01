View this post on Instagram

Новый год начался у меня и с новых тренировок. Я начала работу в зале после своих репетиций ещё и с персональным тренером Александром @progressov_a 💃 , которого порекомендовал мне Андрей Малахов @malakhov007 , как своего тренера. Разрабатываем методику специально для меня и балерин. Ведь у нас особенная специфика строения мышц и нагрузки. 🐣 Александр-Чемпион. Все его регалии не поместятся в пост. Но для меня важно работать с настоящими профессионалами. Будем делиться полезными упражнениями, которые вы сможете выполнять и дома.👍 Я в пуантах работаю, потому что это моя профессиональная и привычная обувь. В кроссовках была бы задействована другая группа мышц.🐣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт