37-річна українська співачка Йолка (Єлизавета Іванців), яка переїхала в Росію, збентежила перетворенням

Артистка, яка була "пампушкою", ще деякий час тому перебувала в депресії у зв'язку з розлученням з чоловіком Сергієм Астаховим, однак судячи з останніх фото, якими вона ділиться у своєму мікроблозі в Instagram, співачка сильно змінилася. Як передає Politeka.net, Йолка тепер все частіше хвалиться підтягнутою фігурою, вихваляючись ідельно плоским животиком, міцними ногами та підкачаними руками. Навіть шанувальники помітили кардинальні зміни в зовнішності артистки.

"Яка шикарна фігура😍 чому ви завжди її ховаєте?" - "я її не ховаю. Я швидше не акцентую на цьому увагу. Я буваю в різній формі", - йдеться у коментарях під фото нижче.

Йолка змогла залишити переживання від розставання з коханим в минулому і взяти себе в руки. Згідно з тими крупицями інформації, які просочуються в пресу (так як сама артистка рідко коментує своє особисте життя), останнім часом вона "прописалася" у спортзалі, відточуючи фігуру до ідеальності. Співачці вже вдалося позбавитися від 15 зайвих кг - тепер вона виглядає років на 10 молодше. Подивіться фото до:

І після:

Раніше повідомлялося, що Йолка розлучилася з чоловіком через його часті зради. У мережі обговорювали, що артистка пережила болюче розлучення і призупинила будівництво великого котеджу в селищі чоловіка, в якому збиралася "вити сімейне гніздечко".

Також з'явилася інформація, що після того, як Єлизавета влаштувала Сергія своїм адміністратором, той став вести розгульне життя і частенько ходив наліво, поки дружина заробляла гроші. Йолка не заперечувала, але і не підтверджувала ці чутки, але як би то не було, якщо її преображення пов'язане з розлученням, то це пішло їй на користь.

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