Відома російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова потрапила в пікантну ситуацію під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, під час заняття її собака вирішила «оприбуткувати» її ногу, незважаючи на те, що є дівчинкою.

«Картопляна кама*ранку», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чехова займається разом з тренером. У момент, коли вона робила прес і підняла ноги, собака вирішила заскочити на неї і зробити своє «брудну справу».

При цьому тренер провідної не дозволила їй припинити виконання, і навіть наругала за те, що вона опустила ноги. Сама зірка при цьому сміялася і намагалася забрати собаку.

А оскільки кадри Чехова опублікувала в Сторіс, то її прихильники не змогли висловитися про пікантному інцидент.

Як відомо, актор Олексій Панін кілька років тому голосно зганьбився через пікантне відео за участю собаки. Через це зірка виправдовується досі, називаючи всю цю історію "монтажем".

Як повідомлялося раніше, телеведуча Анфіса Чехова похвалилася ідеальними формами в прозорому одязі.

На фото Чехова позує в прозорій блузці. Також Анфіса була в штанах або джинсах, а поруч можна побачити її улюбленця французького бульдога, який дивиться на неї. У цей момент телеведуча тримає склянку води у руці і дивиться на камеру. Чехова позує сидячи на дивані, а поруч можна побачити штори, журнальний столик і картини на стіні.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків, а також написали кілька коментарів, хвалячи красу телеведучої.

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