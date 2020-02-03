Деякі з артистів, які не так давно розлучилися - вже встигли знову налагодити своє особисте життя

Найгучніші розлучення в українському шоу-бізі за останні кілька років – хто ж з зірок як «влаштувався» після особистих потрясінь, а хто ще переживає непрості часи у зв'язку з сімейними розривами?

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації зірок ТБ і сцени в Instagram, а також інформацію та фото, що знаходиться у відкритому доступі.

Український боксер В'ячеслав Узєлков був одружений протягом 19 років на своїй дружині Марині і разом вони були тренерами шоу «Зважені і щасливі». У пари двоє дітей – син Роберт і донька Олівія. Пара розлучилася в кінці 2018 року.

Після розлучення Узєлков зробив гучне зізнання:

«Я однолюб. Марина – найкраща жінка, красива, добра, справедлива, краща мама. Вона мама наших довгоочікуваних діток. Всупереч всім лікарям і "доброзичливцям", Марина подарувала мені чудових діток. Я вважаю, що кожен має право помилятися. І я визнаю це за неї. І дуже сподіваюся, що все стане на свої місця. Рано чи пізно. І мені, як чоловікові, залишається тільки чекати. Чекати з терпінням і любов'ю. Більше мені нічого запропонувати. Марина з сім'ї, де жінки не тільки красиві, але й мудрі. Я люблю і я щасливий. Бережіть своїх друзів і сім'ї. Як з'ясувалося, це не норма – це подарунки, які потрібно оберігати. Люблю, любив і буду любити вічно», - написав якось Узєлков в одній з соцмереж.

Відомий продюсер Потап був одружений також на продюсерці Ірині Горовій майже 14 років. У 2014-му пара офіційно розлучилася. У них є син Андрій. Як відомо, 23 травня минулого року Олексій узаконив свої взаємовідносини з екс-колегою по дуету «Потап і Настя» Анастасією Каменських. Чутки про те, що між зірками щось є ходили давно, але коли Потап перестав жити з Іриною – ще до їх розлучення – ці чутки почали активно мусувати, і, як виявилося, вони були правдиві.

Перший раз учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська вдруге розлучилася в 2019 році. Як відомо, з пластичним хірургом Едгаром Камінським у них двоє дітей – син Леонард і дочка Лаура.

Одружилися зірки 16 липня 2014 року, а розлучилися 1 липня 2019 року. У січні 2020 року стали ходити чутки про те, що у Слави з'явився бойфренд – судячи з її фото з відпочинку в соцмережах. Нагадаємо, перший раз вона вийшла заміж в 2012 році за київського бізнесмена на ім'я Євген – пара розлучилася через рік і спільних дітей у них немає.

Нещодавно Слава зробила зізнання в Instagram-пості:

«Минулий рік для мене виявився непередбачуваним і трохи змінив плани на найближче майбутнє. Але все в моєму житті завжди відбувається вчасно. Нові знайомства, несподівані зустрічі, подорожі, спонтанні рішення, зміни декорацій – перезавантаження! 2020 – це мій рік, рік щура. І я неймовірно рада, що розпочався він саме в цій точці планети! Немає нічого випадкового в цьому світі».

Відома артистка Ані Лорак та її чоловік, громадянин Туреччини Мурат Налчаджиоглу офіційно розлучилися 31 січня 2019 року. У них, як відомо, є дочка Софія. Раніше повідомлялося про деталі зоряного розриву, який, ймовірно, стався через численні зради чоловіка, пишуть українські і російські ЗМІ:

«Подружнє життя не склалося, оскільки відсутні спільні погляди на сімейне життя, довіру, почуття любові та поваги втрачено. Не проживають однією сім'єю близько двох років, шлюбні відносини припинені, примирення неможливе».

Ані Лорак вже обзавелася новим коханим - у червні 2019 року стало відомо про те, що вона зустрічається з Єгором Глєбом, саунд-продюсером російського лейблу Black Star Inc. Мурат, судячи з його публікацій в соцмережах, також зустрічається з ефектною темноволосою дівчиною.

23 січня популярний український телеведучий Володимир Остапчук повідомив, що розлучився з дружиною – у пари є старша дочка Емілія і син Еван-Олександр, якому всього рочок, вони були разом з 17 років.

Раніше український телеведучий зробив в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя" відверте зізнання у зв'язку з подією.

Телеведуча в ефірі програми поцікавилася у Володимира Остапчука: "За очима говорили про твою нетрадиційну орієнтацію. Навіть дружина Олена підлила масла у вогонь...".

Але популярний шоуме відкинув всі припущення Каті Осадчої і заявив, що він ніколи не спав з чоловіками.

«Ні, я не гей. У мене ніколи не було стосунків з чоловіком і ніколи не буде… Не потрібно шукати сенсацію в цій історії, починати мене одружувати з усіма партнерками на „Танцях“ або запасатися попкорном. Ми десятки разів намагалася склеїти це життя, але склеїти можна горщик, а коли попіл, ти вже ніколи його не склеїш», - запевнив він ведучу і телеглядачів.

Він також додав, що причиною розлучення стали сімейні сварки і ревнощі дружини Олени.

"Ми зрозуміли, що наше сімейне життя йде шкереберть. Ми почали сваритися, ми дуже сильно почали сваритися. І найстрашніше в цій ситуації те, що ми почали робити це перед нашими дітьми. Ні, ми не билися, але сварки були серйозні. Підставою для розбіжностей і сварок на підвищених тонах стала моя робота… Я не правий у тому, що так довго вирішував це питання. Дуже довго. Треба було розірвати ці стосунки по-дорослому — як двоє дорослих людей, чесно зізнатися, мабуть, коли це не набуло таких розмірів", - резюмував Володимир Остапчук в спілкуванні з Катею Осадчою.

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