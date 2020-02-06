Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим виступом і тренуванням.

Проте безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

Варто відзначити, хоча зірка дотримується правил здорового харчування, як сама раніше розповіла, це мало допомагає її зовнішнього вигляду:

«Я фанат свіжої зеленої їжі і натуральних продуктів! В мою продуктовий кошик входять овочі і багато зелені: Айсберг, Романо, Селера, цибуля Порей, базилік. Обов'язково білки, які я їм вигляді курячого філе, перепелиних і курячих яєц. Молочку я майже не вживаю, але пару шматочків благородного сиру, завжди присутні в моєму раціоні», – расскзаала Анастасія.

До речі, останні знімки зірки стали тому подтвержеднием - артистка виглядала втомленою і зовсім не такий, як без макіяжу, яким часто хвалиться.

Зазначимо, нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, то і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

Тим не менш, незважаючи на скритність, вже стало відомо: Волочкова планує весілля в цьому році. Так, скандальна зірка вже визначилася з датою свята. Анастасія розповіла про весілля, коли святкувала день народження 20 січня.

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