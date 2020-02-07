Солістка групи «НеАнгели» Слава Камінська з'явилася в компанії молодого доктора

Фото з басейну співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka . На знімку Камінська в одному купальнику плаває в басейні. Поруч з нею ортопед Валентин Рогозинський, який зробив селфі на тлі артистки.

«Фахівець ви відмінний, але фотограф такий собі. Єдина нормальна фотка і то нормальний на ній тільки Ви. Боюся преса не оцінить», - написала Камінська, вирішивши таким чином заінтригувати шанувальників.

Фоловери в коментарях відразу почали обговорювати, чи є Рогозинський новим бойфрендом Камінської, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

«Знову доктор? Що ж таке», «І тут переходи на сторінку доктора злетіли до небес», «Скоро доктор клініку відкриє, у мене таке передчуття!», «Він знайшов схожу на Тебе, а ти схожого на Нього», «Такий брутал в басікє...чого не скажеш по фото на сторінці... бундючиться поруч з такою дамою! Ох і павичі)», - пишуть користувачі мережі.

Цікаво, що Рогозинський теж залишив коментар під спільним фото.

«Не кожен день роблю фото в джакузі. Преса знову не буде одружити?)», - написав він.

Камінська не розгубилася, зазначивши, що преса може їх навіть повінчати.

Відомо, що Рогозинський працює завідувачем відділу ортопедії і травматології в клініці ISIDA.

Зазначимо, що з 2014 року Слава була заміжня за Едгаром Камінським. У шлюбі в них народилося двоє дітей. Влітку 2019 року пара оголосила про своє розлучення. При цьому Камінський вже встиг знайти заміну своїй дружині. Його новою пасією стала арт-директор бренду Jean Gritsfeldt Ольга Багата.

Нагадаємо, що пишногруда Камінська з «Неангелів» приголомшила кадрами з «новим» обличчям: «травесті-діва».

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